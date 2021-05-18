Известная певица Анастасия Приходько показала нежные фото своей беременности

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько недавно родила третьего ребенка. Причем беременность звезда тщательно скрывала, но теперь решила показать поклонникам в Instagram яркие фото из того времени, когда была беременна. Отметим, что звезда родила сына и назвала его Лука, он стал третьим ребенком в семье Анастасии.

На новых фото Приходько в светлой комнате с большими окнами, она меняет позы и как будто о чем-то задумалась, положив руки на живот. Перед камерой артистка предстала в маленьком черном платье, которое красиво подчеркнуло декольте и беременность. Ее волосы в короткой стрижке каре распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографиям Анастасия предложила фанатам выбрать, какой из снимков им нравится больше. "Помогите выбрать, первая или вторая фотография?", - написала певица.

Отметим, что ранее Приходько также показывала снимок самого новорожденного малыша. Ребенок на фото лежит на животе, забавно сложив ручки и ножки, а рядом видно снимки УЗИ, которые были сделаны во время беременности артистки. Пользователи не прошли мимо и принялись обсуждать в комментариях кадры, которые показала звезда. "Какой славный", "Милаш! Счастья и здоровья", "Какой крошка, здоровья малышу", "Какой хороший", "Сладкая сладость", "Пусть растет здоровым и счастливым", - пишут в комментариях.

Напомним, Приходько после скандалов и страданий в семье обратилась к украинкам: "Сейчас в меня полетят камни...".

Как сообщала Politeka, Приходько, ставшая многодетной мамой после шоу "Маска", показала старших детей: "На одной волне".

Также Politeka писала, Анастасия Приходько блеснула ножками в ванной, раскрыв планы на будущее: "Решилась...".