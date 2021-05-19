Известная певица Анастасия Приходько впечатлила смелым снимком после родов

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является успешной отечественной певицей и даже участвовала на Евровидении. Красотка построила не только хорошую карьеру, но и семью, ведь воспитывает уже двоих детей, которых родила в 2010 и 2015 году. О третьей беременности вообще ничего не было известно до последнего. Стало известно, что красотка была в положении, только 11 апреля. Как оказалось, певица родила сына 25 марта в День СБ Украины.

А уже сегодня, 19 мая, спустя почти 2 месяца, девушка в Инстаграм опубликовала фото без верха. Анастасия сфотографировалась крупным планом, оставив волосы распущенными.

"Доброе утро", - написала звезда под снимком.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Обалденная", "Вау", "Доброе и вам", "Друзья, хорошего и продуктивного всем дня. Девочки, вы богини, за которых должны бороться", "Ну что еще сказать, красотка", "Автостопом к небесам, земляника тут и там. Верить - видеть - петь - любить".

Сообщалось, что известная певица Анастасия Приходько показала нежные фото своей беременности.

На новых фото Приходько в светлой комнате с большими окнами, она меняет позы и как будто о чем-то задумалась, положив руки на живот.

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