Известная певица Анастасия Приходько показала очаровательное фото своей беременности

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько недавно родила третьего ребенка. Причем беременность звезда тщательно скрывала, но теперь решила показать поклонникам в Instagram яркое фото из того времени, когда была беременна. Надо сказать, что на снимке Настя выглядит по-настоящему счастливой, а в подписи к фотографии она поздравила поклонников сразу с двумя праздниками.

На новой фотографии Анастасия запечатлена в светлой комнате с большими окнами, она мило улыбается про себя, положа руки на внушительный беременный живот. Перед камерой певица появилась в стильном маленьком черном платье, которое красиво подчеркнуло декольте. ее волосы распушены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Приходько написала: "Двойной праздник! Сегодня важный день для каждого из нас. День Победы над нацизмом и день Матери. Праздники, которые очень символически сегодня в один день. Любовь, мир, добро. Только мать, в которой зарождается новая жизнь, понимает насколько ценная и важная жизнь каждого. Не бывает чужих детей. Не бывает ненужных жизней. Дай Бог нам мира и спокойствия, чтоб мы могли растить наших детей и нашу страну под безоблачным мирным небом".

Напомним, Приходько после скандалов и страданий в семье обратилась к украинкам: "Сейчас в меня полетят камни...".

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