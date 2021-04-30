Известная певица Анастасия Приходько показала трогательные кадры с ребенком

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько недавно родила третьего ребенка. Причем беременность звезда тщательно скрывала, а теперь продолжает интриговать поклонников, кто же у нее – мальчик или девочка. Недавно в своем микроблоге в Instagram артистка показала веселое фото со старшими детьми, на котором показала, как проходит их утро.

На новом снимке Анастасия запечатлена у себя дома, она позирует на перед камерой вместе со старшими детьми, хотя раньше уже показывала трепетные фотографии с новорожденным ребенком. Перед камерой семейство позирует не в полном составе – не хватает мужа певицы и малыша, но все равно, выглядят все на снимке очень весело и мило. А судя из подписи к публикации на фото запечатлено их утро – они в хорошем расположении духа, кривляются и улыбаются.

В подписи к кадру Приходько написала: "Главное с детьми быть на одной волне! Доброе утро, друзья!". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото Насти с ее детками, засыпая троицу комплиментами в комментариях. "Доброе утро", "Доброе утро, Настюш", "Хулиганы", "Настюша, какие вы миленькие, просто очаровашки", "Веселое утро", "Привет, Настя", "Какие красивые все", - пишут в комментариях к фото певицы.

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