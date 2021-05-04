Известная певица Анастасия Приходько затронула тему насилия в семье и дала совет женщинам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько поделилась откровениями на странице в Инстаграм.

Певица призналась, что может простить мужчине измену и даже если он поднимет на нее руку, но только один раз.

"Каждый имеет право на ошибку! На то, чтоб сорваться или сделать глупость! Уверена, сейчас в меня полетят камни, но, я действительно так думаю, хотя многие со мной не согласятся", - заявила она.

А вот чего Придько не простит никогда – это насилие над детьми.

«Нет на свете мужчины, который заслуживает прощения после насилия над ребенком! Нет! И никогда не прощайте... Берите ребенка и уходите! Я тоже уходила с Наной в ночь и в никуда. Без поддержки. Почему-то в наше время и в наших странах зачастую принято считать, что женщина сама виновата в происходящем и это полностью ее ответственность. Но, поверьте, вы справитесь с этим! Самое главное, что может быть - это ваши дети», - обратилась певица.

Приходько добавила, что помощи в таких сложных ситуациях можно искать в специальных центрах: «Я промониторила, телефон доверия в Киеве: 044-272-15-00 с мобильного и 15-00 со стационарного. Так же в разных районах города есть социальные антикризисные центры. С таким вопросом можно обращаться с церковь. Берегите себя и своих детей 🙏 я знаю, что многие прошли то, о чем даже вспоминать не хочется, и я крепко обнимаю вас всех».

Напомним, гражданский муж Нурик Кухилава Приходько, от которого она родила дочь Нану, поднимал руку на Анастасию и практически в открытую изменял.

«Начались гуляния, очень большие у него проблемы какие-то... Я пыталась сделать от себя как женщина все, что я могу. Но я понимала, что он настолько слаб, что даже не может мне сказать в глаза, что изменяет, что у него есть другая. Поэтому он пытался меня бить, унижать при посторонних людях, в ресторанах, большие концерты были. Но я все это терпела, потому что очень боялась последствий своего детства, у меня были отчимы и я не хотела развода», - рассказывала она.

Но все она нашла в себе силы уйти.

Сейчас Анастасия Приходько замужем. Помимо Ноны у нее еже двое детей от нового мужа.

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