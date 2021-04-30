Кто не рискует тот не пьет шампанское

Певица Анастасия Приходько, недавно ставшая мамой в третий раз, разоткровенничалась перед камерой

Как передает Politeka.net, 34-летняя певица опубликовала серию свежих "сториз" у себя в Инстаграм, поделившись "кусочком" своих материнских будней.

Как известно, Анастасия родила сына Луку в конце марта. Она тщательно скрывала свое интересное положение. Даже, участвуя в шоу "Маска" на последних сроках беременности, старалась держаться со всеми наравне, чтобы никто ничего не заподозрил. Муж при этом сопровождал ее на каждый эфир. И только через месяц после тайных родов Приходько осмелилась познакомить публику с малышом.

Кроме Луки у Анастасии есть еще 11-летняя дочь и шестилетний сын.

Многодетной маме, отдающей сейчас всю себя новорожденному крохе, нечасто удается отдохнуть. Но если появляется свободная минутка Приходько ее не теряет.

Так, в своих "сториз" девушка предстала в ванной комнате сидящей на полу. Певица объяснила, почему странно себя ведет:

"Охраняю периметр, пока царь спит", - говорится в подписи.

"Я сижу в ванной, а рядом спальня... и слушаю через "няню". Надо, чтобы была тотальная тишина. Не захожу в комнату, чтобы не разбудить. И детей наверх не пускаю", - сообщила Анастасия.

В итоге, раз уж Лука уснул, певица решила побаловать себя ванной с пенкой, блеснув стройными ножками.

"Ну что? Риск наше все, решилась я таки на ванну! Надеюсь 🤞 полежу😂, - прокомментировала она, - А в следующий раз рискну с лепестками роз, свечи расставлю и релаксну с бокалом шампанского. А пока и в пенке хорошо".

Напомним, Приходько, представлявшая на "Евровидении" Россию, заговорила о поездке от Украины: "Я пыталась...".

Также Politeka писала, что Приходько после "Маски" и "тайных" родов растрогала украинок кадрами с малышом.