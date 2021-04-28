Известная певица Анастасия Приходько показала видео на коротом рассуждает об участии в Евровидении-2022
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько, которая недавно стала мамой третий раз, рассказала о возможном участии в Евровидении-2022. Об этом звезда рассказала в своем аккаунте в Іnstagram в разделе Stories.
Звезда ответила поклонникам, планирует ли принять участие в конкурсе Евровидение-2022.
"Никогда не говори никогда. Но что-то от Украины у меня не получилось 3 раза. Я пыталась, но не получилось. Не хотят, чтобы я представляла эту страну. Наверное, нет!", - сказала Приходько.
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На новых снимках Анастасия запечатлена у себя дома, она наложила патчи под глаза и отвечает на вопросы подписчиков. Перед камерой уставшая мама появилась в домашней черной майке, ее волосы собраны в хвостик на затылке, а на лице нет макияжа.
Россия на Евровидении-2009 была представлена певицей Анастасией Приходько с песней «Мамо». Анастасия была выбрана на российском национальном финале отборочного конкурса, получив 25 % голосов телезрителей. На правах представительницы страны хозяйки конкурса Анастасия Приходько выступила сразу в финале (под 10-м порядковым номером), где набрала 91 балл и заняла 11 место.
Стоит отметить, что звезда долго не разглашала пол и имя третьего малыша, а теперь подтвердила слова Оли Поляковой о том, что это мальчик. Его назвали Лука.
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