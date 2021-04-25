Известная певица Анастасия Приходько, которая в тайне родила показала своего одномесячного малыша

Как передает Politeka.net, милое фото испольнительница разместила в сети Инстаграм.

Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. Месяц назад она родила сына, причем всю беременность артистка тщательно скрывала.

И вот 25 апреля на Вербное воскресенье Настя решила познакомить публику со своим сыном, рассказав детали его рождения.

«Привет! Меня зовут Лука Александрович и в этот замечательный день очень хочу поздравить вас с Вербным воскресением ! А ещё я родился ровно месяц назад и у меня тоже сегодня праздник:)) Расскажу чуть-чуть о себе🙌 точнее не я, а моя мама😉», - написала знаменитость.

Приходько сообщила, что родился ее сынок в День СБУ Украины 25 марта вечером в 19:23 с весом 3:830 и ростом 55 см.

«Кушаю я хорошо, с момента рождения поднабрал уже 1.200 и вырос на 5см😍 Я очень стараюсь дать маме поспать, но иногда в 3 часа ночи хочу на ручки и ничего с этим поделать не могу🙌❤️Ну, а от себя хочу добавить, друзья, всем Божьего благословения🙏 Пусть небеса хранят ваши семьи», - отметила знаменитость.

Также она показала трогательное фото новорожденного со спины.

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