Известная певица Анастасия Приходько показала трогательные кадры с ребенком

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько недавно родила третьего ребенка. Причем беременность звезда тщательно скрывала, а теперь продолжает интриговать поклонников, кто же у нее – мальчик или девочка. Недавно в своем микроблоге в Instagram артистка показала трепетные кадры нежностей с новорожденным малышом, которыми растрогала поклонников.

На новых снимках Анастасия запечатлена у себя дома, она держит на руках свое сокровище – маленького ребенка. Перед камерой уставшая мама появилась в белоснежной теплой кофте, ее волосы собраны в хвостик на затылке, а на лице нет макияжа. Малыш же наряжен в забавный плюшевый комбинезончик с капюшоном и ушками, так что выглядит очень мило и нежно. Лицо ребенка певица, конечно же не показала, как и не открыла его пол своим поклонникам.

В подписи к публикации Приходько поделилась тяготами материнства: "Оооох и ночка. Работа мамой 24\7 самая важная в мире, хотя и нелегкая. Всем мамочкам, особенно, с младенцами шлю приветы. Ну, а на сегодня у нас фемили-лук. Как вам?". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "Какие милашки. Ох, как я переживаю, что не справлюсь, скоро дай Бог тоже стану мамой и так волнительно", "Милота", "Я вас понимаю. Терпения вам", "Нежность", "Так мило и трогательно, класс", - пишут в комментариях к снимкам Насти.

Напомним, певица Анастасия Приходько после тайных родов показала себя беременной, Полякова выболтала пол малыша: "Хочу и могу"

Как сообщала Politeka, Скандальная украинская певица Анастасия Приходько после тайной беременности и родов решилась показать фанатам ребенка: "Развенчаю мифы...".

Также Politeka писала, Беременная певица Анастасия Приходько в трусах и без лифчика показала украинцам неприличный жест: "Вы же меня знаете...".