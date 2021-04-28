Известная украинская певица Анастасия Приходько поделилась редкими фото своей старшей дочери и рассказала о ее воспитании

Сейчас звезда воспитывает троих детей. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Приходько призналась, что особую важность для нее играет воспитание старшей дочери Наны.

«Воспитание девочек!!! Это наверно постоянные переживания за все, надо учить труду, самостоятельности, умению обходится в быту, быть хорошей хозяйкой!! Я не из тех кто говорит «для девочки главное выйти замуж»! Но если она ничего не умеет, что это будет? Я свою принцессу учу всему», - рассказала певица.

Она также поделилась снимками со своей дочкой, сделанными, когда та была еще совсем маленькой. Стоит отметить, что звезда нечасто делится снимками своих детей в соцсетях.

В прошлом месяце в семье звезды произошло пополнение: 25 марта появился на свет ее третий ребенок. Мальчика назвали Лукой. У него есть родной брат Гордей и единоутробная сестра Нана. Приходько родила сыновей в браке со своим нынешним мужем Александром Претулой. А вот отцом ее старшей дочери является бывший гражданский муж Нурик Кухилава.

С ним у певицы сложились непростые отношения. Ранее в интервью она признавалась, что он постоянно ей изменял и поднимал на нее руку, поэтому после расставания она решила ничего не рассказывать подросшей дочери о биологическом отце.

«В свое время он очень много изменял и поднимал руку на нее... Я думаю, что звания "отец" он не заслуживает», - говорила Приходько.

Напомним, Приходько, представлявшая на "Евровидении" Россию, заговорила о поездке от Украины: "Я пыталась...".

Как сообщала Politeka, Приходько, родившая после шоу "Маска", показала малыша, рассекретив интересные детали: "Ничего с этим поделать не могу".

Также Politeka писала, что Приходько после "Маски" и "тайных" родов растрогала украинок кадрами с малышом.