Известная певица Анастасия Приходько поздравила самого младшего сына с маленьким праздником

Как сообщает Politeka.net, новым постом певица поделилась на своей странице в Инстаграм. Приходько решила показать свое маленькое счастье - сына Луку. Певица лежит с патчами под глазами и с легким хаосом на голове, а на руках ее маленький сын Лука, он вертит головкой, а она его баюкает.

"Нашему солнышку сегодня 2 месяца!😍❤️ Я могу сказать, что это очень серьёзный парень💪 Наблюдательный и хитрый!!!

Засыпает он всегда с подсматриваниями: только я хочу уйти, он открывает глаза и ка как бы намекает "а ну вернись назад"🙈Улыбкой Лука радует редко, но один раз уже даже хихикал)) Купаться мы любим, но очень сосредоточено, прям как начальник наблюдает за нами и всегда супит брови, всё ли мы верно делаем😅 Начинаем по чуть-чуть гулить и вчера впервые потянули ручку в рот!", - с удовольствием написала мама Настя.



По словам Приходько, каждое новое движение в радость, каждое новое достижение как олимпийская медаль.

"А этот младенческий молочный запах...ммммм... для мамы лучше всех ароматов мира🙌 С твоим днём, наш Лука❤️", - обратилась Приходько к сыну.

Как известно, в 2010 году Анастасия Приходько родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году.

В 2013 году певица вновь вышла замуж. В августе 2015 года певица родила сына. А третий ее ребенок, тоже мальчик появился на свет в 2021 году. Причем беременность звезда тщательно скрывала и некоторое время малыша тоже, но позже показала снимок ребенка, когда ему исполнился месяц.

Напомним, Приходько высказалась о своем "самом провальном" номере на Евровидении: "Чем не достижение?".

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

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