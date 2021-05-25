Известная певица Анастасия Приходько показала, картину сделаную со свадебного снимка
Как сообщает Politeka.net, новым личнім видео певица поделилась на своей странице в Инстаграм в разделе сториз.
Приходько держит в руках красивую картину, на которой они с мужем Александром - в день свадьбы. Настя в пышном белом платье, а муж в красивом темном костюме и в белой рубашке. На фото пара нежно обнимается. Певица смотрит на стену с развешеными картинами и думает, куда разместить новый шедевр.
"Класс, теперь у меня есть огромнейшая фотография со свадьбы. Понимаете?", - говорит Приходько.
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Ранее стало известно, что из-за взрывного характера артистки в прошлом году пара в течение двух месяцев жила отдельно. Более того, выяснилось, что Александр подал на развод.
Официально Анастасия Приходько вышла замуж еще в 2013 году. Тогда пара расписалась в центральном ЗАГСе в спортивных костюмах. В 2015-м Анастасия родила любимому сына Гордея. Однако спустя 5 лет супружеской жизни Анастасия и Александр серьезно поссорились.
Многочисленные обиды, молчание и периодические истерики Приходько привели к тому, что ее муж однажды просто подал на развод, и молодая семья даже разъехалась почти на два месяца.
"Я уже думала, как привыкать жить одной. Но муж мне сказал, что от таких глупостей люди не расходятся. Я знаю, что и моя вина в этом есть, и моего мужа", – вспоминает Анастасия.
Как известно, в 2010 году Анастасия Приходько родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году.
В 2013 году певица вновь вышла замуж. В августе 2015 года певица родила сына. А третий ее ребенок, тоже мальчик появился на свет в 2021 году.
Напомним, Приходько высказалась о своем "самом провальном" номере на Евровидении: "Чем не достижение?".
Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".
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