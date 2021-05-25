Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал о конфузе, который случился с ним во время одного из выступлений

Как сообщает пресс-служба «Нового канала», Яма поделился своей необычной историей в эфире шоу Improv Live Show. Гости этой программы получают от ведущего Александра Педана смешные темы, на которые они должны импровизировать.

Впрочем, знаменитости нередко попадают в неловкие ситуации и во время своих выступлений. Об одном из таких случаев, который произошел с ним в Запорожье, Яма вспомнил во время эфира. Он рассказал, что выступал в шоу-программе в ресторане, где помимо них с партнершей выступал еще балет. Когда один из его танцоров заболел, Яму попросили заменить его, исполнив несколько номеров.

В одном из них танцор и еще один артист балета должны были поднять над собой партнершу с раскинутыми руками и сделать с ней несколько оборотов. Однако, перед этим движением что-то пошло не так: девушка зацепилась своим нарядом за костюм Ямы, а тот, ничего не заметив, все же поднял ее над своей головой вместе с другим танцором.

«Потом сделали несколько медленных оборотов под классную музыку. Когда посмотрел на зрителей, понял, что они как-то странно реагируют – чем-то удивлены. Оказалось, что верх костюма партнерши полностью слетел, и мы ее вращали с голой грудью. Сами этого не видели, но зрителям было интересно», - поделился воспоминанием хореограф.

Он также рассказал, что случается с танцорами и такое, что они забывают определенное движение уже во время выступления. Яма подчеркнул, что в таких случаях главное – не останавливаться и держаться уверенно.

«У нас, у танцовщиков, говорят: «Даже если лажаешь, улыбайся», - добавил артист.

Эпизод Improv Live Show с Владом Ямой, Вовой Шумко, Ромой Мищеряковым, Валиком Михиенко и Костей Трембовецким выйдет в эфир «Нового канала» 25 мая в 20:00.

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