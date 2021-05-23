Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал, как проводит время с женой

Как пишет Politeka.net, Влад Яма уже давно популярен среди украинцев. Красавчик более 10 лет в отношениях с Лилией, хотя расписалась пара только в 2015 году. Сейчас и Влад и Лиля ведут активно социальные сети, где постоянно мелькают вместе.

В этот раз Влад опубликовал в ТикТок видео, как развлекается с женой дома в вечернее время. Яма был в пижаме, а Лилия стояла в штанах и футболке. Пара начала танцевать под музыку: Oh Nanana - Remix - dj 6rb & Bonde R300.

"Такая семья", - написал Влад под кадрами.

Фанаты сразу начали активно комментировать публикацию:

"Беременная?", "У нее всегда такой перебор с мейком или загаром, а ведь симпатичная женщина", "Лучшая пара", "Ахаха, такие счастливые", "Новый год давно прошел".

Сообщалось, что популярный украинский хореограф Влад Яма поделился трогательной историей о самом большом достижении в жизни.

Недавно знаменитость порадовал поклонников трогательным фото красавицы-жены Лилии и их 5-летнего сына Леона, трепетно поздравив любимых с Днем семьи 15 мая. Так, артист с особой теплотой сказал о своем самом большом достижении в жизни. И для Влада - это семья.

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