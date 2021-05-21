Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", обратился к фанатам

Как пишет Politeka.net, Влад Яма уже много лет радует украинцев своими танцами. Красавчик стал не только успешным танцором, но и семьянином, женившись на красавице Лилии еще в 2015 году. Сейчас хореограф активно ведет социальные сети и пропагандирует здоровый образ жизни.

Но в этот раз Влад Яма решил немного удивить фанатов, опубликовав сообщение в сторис Инстаграм:

"Ухожу в стори детокс. Буду скучать. Бай-Бай".

Стоит отметить, что детоксикация социальных сетей - это отказ от них на некоторое время, в случае Влада Ямы - Сторис Инстаграм. Но это только первая ступень, вторая - сделать день максимально спокойным. Специалисты вообще рекомендуют оказаться от гаджетов и интернете и провести день в гармонии с собой.

Ранее мы сообщали, что знаменитый украинский хореограф Влад Яма показал свою харизму на тематическом фото с женой Лилией.

На снимке супруги позировали вместе на крыше многоэтажки. Для фото муж и жена выбрали похожие образы: на них былие длинные пальто, которые смотрелись очень стильно.

Напомним, беременная Осадчая покрасовалась перед Владом Ямой в платье-шторе

А еще Politeka писала, что Влад Яма показал их с женой Лилией величайшее достижение и растрогал фанатов

Также Politeka сообщала, что подросший сын Влада Ямы в окружении девочек-красоток "заработал" гонорар



