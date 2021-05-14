Популярный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", опубликовал бекстейдж фотосессии сына

Как пишет Politeka.net, популярный украинский хореограф и судья легендарного проекта «Танці з зірками» Влад Яма счастливо женат на девушке по имени Лилиана. Они познакомились в далеком 2007 году, а спустя семь лет состоялась их шикарная свадьба. Пара воспитывает сына Леона, однако лицо мальчика предпочитает скрывать от общественности. В этот раз Влад Яма показал в своем аккаунте в Инстаграм видео, как его подросший сын Леон берет участие в фотосессии "Дети - цветы жизни". Ее презентация состоится 1 июня.

"Милота 80-го уровня", - подписал короткое видео звездный папа.

На видео звездный папа показал, как мальчику впервые в жизни делают грим и пудрят лицо для фотосессии. Малыш послушно закрывает глаза и ждет, чтобы быть красивым в кадре.

"У человека грим впервые в жизни", - подписал видео с сыном Влад Яма.

Также хореограф показал бекстейдж фотосессии с цветами и двумя девочками - дочками украинского шоумена и телеведущего Анатолия Анатолича.

После фотосессии Влад Яма вместе с сыном пошли на атракционы.

"Гонорар за фотосессию - атракционы", - шутя подписал видео Влад Яма, где они с Леоном уже развлекаются.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" удивил кадрами нелегкого труда, "сменив" профессию: "Я не планировал..."

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