Известный хореограф, судья танцевального шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал, как тяжело работает

Популярный артист в 2006 году впервые принял участие в проекте "Танці з зірками", пишет Politeka.net. В паре с Натальей Могилевской они заняли два раза вторые места.

С тех пор популярность танцора только росла, и он стал судьей различных проектов, в том числе шоу "Танці з зірками".

В своих сторис танцор показывает рабочие будни и то, как проводит свободное время с семьей. В частности, Яма удивил кадрами, на которых показал, как поменял "профессию". Хореограф временно превратился в грузчика. Он возил несколько дней мешки с землей в своем пикапе, однако возникла проблема. Оказывается, прошел дождь и земля напиталась влаги, поэтому мешки стали тяжелее.

"Утреннее кардио на велике было запланировано, а вот нагрузку на спину я не планировал. Три мешка разгрузил, еще впереди - семь. А я уже... в полном порядке. Ну, удачи мне", - поделился хореограф.

"Держись, спина", - подписал сторис танцор.

Позже Влад показал, как стрижет траву с помощью газонокосилки, а снимал его в это время сын.

Напомним, больше пяти лет Влад Яма женат на Лилиане. Пара воспитывает сына, Леона. В одном из интервью хореограф рассказал, что влюбился в будущую супругу с первого взгляда, увидев ее в одном из клубов.

"Зашла Лиля. Здесь у меня в груди стрельнуло", - поделился однажды Влад.

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