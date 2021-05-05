Супруга Влада Ямы из "Танців з зірками" Лилиана растрогала украинцев нежным фото с любимым мужем

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского хореографа и судьи "Танців з зірками" Влада Ямы Лилиана опубликовала в своем микроблоге в Instagram трепетное фото с любимым мужем. На черно-белом кадре парочка запечатлена, видимо, где-то на крыше, а за ними видно городской пейзаж.

На новом снимке Влад и Лилиана очень нарядные: он в черном классическом костюме с белой рубашкой, а она – в роскошном темном костюме с открытыми плечами. Волосы девушки покрыты оригинальной шляпкой, на лице яркий макияж, а завершают образ массивные серьги. Яма нежно целует любимую в плечо, а она чуть склонила голову к нему.

В подписи к фотографии Лилиана написала: "Н – нежность… Одно из моих любимых фото. Творение @ christina.maslova. А как вам?". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото парочки, засыпая их восторженными комментариями. "Вы просто чудесные, невероятные", "Какие же Вы", "Какая вы красивая пара. Счастья вам, любви, здоровья, и всего самого наилучшего", "Милота", "Вам очень к лицу нежность", "Какие вы красивые", - пишут украинцы в комментариях к фото влюбленной пары.

Напомним, Жена Влада Ямы из "Танці з зірками" вскружила голову яркими образами: "Что еще нужно для хорошего настроения".

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