Хореограф Влад Яма поділився ніжним фото з красунею-дружиною Ліліаною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма, який в недавньому інтерв'ю зізнався, що свого часу вони з нинішньою дружиною Ліліаною розлучалися, порадував шанувальників новим фото на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Як виявилося, хореограф вирішив в черговий раз похвалитися шанувальникам своєю красунею дружиною.

Як видно, на новому знімку, яке було зроблено чи то на відпочинку, чи то л минулого літа, парочка відображена в цікавій природній локації. Влад в білосніжних брюках і сорочці присів на траву, і ніжно дивиться на кохану, яка прилягла поруч з ним і поклала голову йому на ноги. Ліліана з'явилася перед камерою в спокусливій світлій сукні з чорними корсетом, цей наряд красиво підкреслив її витончену фігуру, пружне декольте і відкриті плечі. Волосся жінки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона спрямувала ніжний погляд на чоловіка.

У підписі до фотографії Яма ніжно написав: "Коли хочеться більше краси на моїй сторінці – ставлю ось таке фото. Подобається?". Користувачі тут же почали обговорювати знімок, засинаючи парочку компліментами в коментарях до публікації. "Дуже красиво", "Чарівні і фантастичні", "Дуже красиво, дружина ваша справжня красуня", "Улюблене фото", "Два янголи", "Вічної любові вам", - пишуть в коментарях до фото.

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