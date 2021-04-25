Хореограф Влад Яма поделился нежным фото с красоткой-женой Лилианой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма, который в недавнем интервью признался, что в свое время они с нынешней супругой Лилианой расставались, порадовал поклонников новым фото на своей странице в соцсети Instagram. Как оказалось, хореограф решил в очередной раз похвастаться поклонникам своей красавицей женой.

Как видно, на новом снимке, которое было сделано то ли на отдыхе, то л прошлым летом, парочка запечатлена в интересной природной локации. Влад в белоснежных брюках и рубашке присел на траву, и нежно смотрит на возлюбленную, которая прилегла рядом с ним и положила голову ему на ноги. Лилиана появилась перед камерой в соблазнительном светлом платье с черными корсетом, этот наряд красиво подчеркнул ее изящную фигуру, упругое декольте и открытые плечи. Волосы женщины распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, она устремила нежный взгляд на мужа.

В подписи к фотографии Яма нежно написал: "Когда хочется больше красоты на моей странице – ставлю вот такое фото. Нравится?". Пользователи тут же принялись обсуждать снимок, засыпая парочку комплиментами в комментариях к публикации. "Очень красиво", "Очаровательны и фантастичны", "Очень красиво, жена ваша настоящая красотка", "Любимое фото", "Два ангела", "Вечной любви вам", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Жена Влада Ямы из "Танці з зірками" вскружила голову яркими образами: "Что еще нужно для хорошего настроения".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" рассказал, как "кайфанул" с красоткой-женой: "Благодаря любимой...".

Также Politeka писала, Влад Яма со сросшимися бровями и шевелюрой удивил внешностью до "Танців з зірками": "Теперь мы видели все".