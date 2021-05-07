Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма вместе с женой Лилианой продолжают облагораживать свое имение

На новых кадрах, которыми поделился Яма в своем Тиктоке похвастался необычными танцами перед Эктором Хименес Браво из "Мастер шей", передает Politeka.net. Влад так изгибался перед Эктором, что тот с перепугу убежал, куда глаза глядели.

На видео слышно, что танец начинается со скрипа старого ведра. А дальше под крутой трек Влад демонстрирует гибкость и невероятные возможности своего тела. В джинсах и розовой футболке 38-летний танцор изибается "тудым-сюдым", а в завершение танца подносит руки вверх и будто хочет наброситься на Эктора танцевальным движением. Вышло забавное завершение, Эктор умотал далеко и надолго.

Подписчики активно комментируют веселое видео, подкалывая танцора, что это у него уже кости скрипят:

"Да, старость не в радость, заскрипели уже кости у Влада".

"Пора уже на металл здавать".

"Ну, всегда на позитике".

"Влад красавчик".

Напомним, Влад Яма, не сдержав гордости, показал, чем его балует красотка-жена: "Как же мне повезло".

Как сообщала Politeka, Яма из "Танців з зірками" растрогал украинок кадром с красоткой-женой, о таком мечтает каждая.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" снял на видео, как развлекается с женой наедине: "Раздали в Межигорье".