Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма вместе с женой Лилианой продолжают облагораживать свое имение
На новых кадрах, которыми поделился Яма в своем Тиктоке похвастался необычными танцами перед Эктором Хименес Браво из "Мастер шей", передает Politeka.net. Влад так изгибался перед Эктором, что тот с перепугу убежал, куда глаза глядели.
На видео слышно, что танец начинается со скрипа старого ведра. А дальше под крутой трек Влад демонстрирует гибкость и невероятные возможности своего тела. В джинсах и розовой футболке 38-летний танцор изибается "тудым-сюдым", а в завершение танца подносит руки вверх и будто хочет наброситься на Эктора танцевальным движением. Вышло забавное завершение, Эктор умотал далеко и надолго.
Подписчики активно комментируют веселое видео, подкалывая танцора, что это у него уже кости скрипят:
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"Да, старость не в радость, заскрипели уже кости у Влада".
"Пора уже на металл здавать".
"Ну, всегда на позитике".
"Влад красавчик".
Напомним, Влад Яма, не сдержав гордости, показал, чем его балует красотка-жена: "Как же мне повезло".
Как сообщала Politeka, Яма из "Танців з зірками" растрогал украинок кадром с красоткой-женой, о таком мечтает каждая.
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" снял на видео, как развлекается с женой наедине: "Раздали в Межигорье".