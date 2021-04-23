Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал себя с супругой

Как пишет Politeka.net, Влад Яма с женой уже больше десяти лет вместе, хотя расписалась пара в 2015 году. Семья обожает проводить вместе время и является одной из самых показательных пар шоу-бизнеса в Украине. Влад и Лилия ведут социальные сети, где показывают, как развлекаются вместе.

В этот раз танцор опубликовал видео в ТикТок. Пара стояла на улице, а спустя мгновенье пустилась в пляс под Direction Dance - Marianny Holguín. Как можно понять, Влад и Лилия решили погулять в Межигорье, остановившись возле интересной деревянной скульптуры.

"Раздали в Межигорье", - подписал ролик Влад Яма.

"Супер, молодцы", "Влад, зачем волосы спрятал", Мощно".

Мы сообщали, что жена известного украинского хореографа Влада Ямы показала несколько весенних образов, которые подойдут для разных событий.

Так, в этот раз она показала, как можно одеваться этой весной, когда немного потеплеет. Лилия Яма предлагает для вечерних и торжественных выходов в свет эффектное платье и корсет.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" дал дельный совет украинцам

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" стал почти неузнаваемым, прикрыв лысину париком

Также Politeka сообщала, что Яма из "Танців з зірками" в образе привлекательного автомеханика поделился мыслями о будущем



