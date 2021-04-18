Знаменитый украинский хореограф и судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма задумался о будущем и показал запоминающийся образ в красном
Как сообщает Politeka.net, танцор поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем Яма решил порассуждать на тему того, смогут ли люди в ближайшее время отказаться от бензина и перейти на электромобили.
«Электромобили - это будущее? Вроде и так, но не совсем. С одной стороны в некоторых штатах собираются принять закон о запрете продажи новых бензиновых и дизельных авто с 2030 или с 2050 ...) А с другой - заправлять электрокары долго и неудобно. А некоторым из лидеров еще и не нравятся наш холод и влажность (проверено на себе)», - пожаловался Яма.
Он добавил, что пока путешествовать по Украине на электромобиле довольно тяжело.
«Мой выбор – ДВС», - добавил танцор.
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Этот пост он сопроводил своим фото в тематическом образе. Так, Яма одет, как автомеханик. Впрочем, его красный наряд явно выглядит слишком чистым для такой работы. На фото танцор склонился над некими запчастями, но при этом прицельно смотрит в камеру.
Его поклонники тут же отреагировали на пост.
«Влад, вам очень идёт красный», «Ну Влааааад!», «Фото огонь», «Влад строитель всё построит», - пишут люди.
Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала достоинства фигуры в цветочном топе: "Какая гармония".
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