Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, судьи "Танців з зірками", показала необычный образ

Как пишет Politeka.net, Лилия уже много лет вместе с Владом, хотя официально оформила отношения пара в 2015 году. Сейчас они воспитывают маленького сына Леона. Красотка за семейными делами не забывает и развивать свой блог в Инстаграм, где часто публикует семейные кадры, тренировки, а также интересные образы.

Этот раз не стал исключением, ведь Лилия показала себя в цветочных юбке и топе, позируя на деревянной дорожке. Жена Влада Ямы немного выггнулась, демонстрируя идеальную фигуру.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, так как такая возможность отсутствует в сторис Инстаграм, где был размещен снимок, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Шикарная фигура, какая гармония".

Мы писали, что жена известного украинского танцора Влада Ямы примерила роскошный бархатный наряд и рассказала о сущности женской энергии.

"Женская энергия — энергия творчества. Пуская творчество в свою жизнь, мы становимся внутренне более гармоничными, умиротворенными и счастливыми. Каждой из нас важно найти себе занятие по душе", - написала жена танцора.

Напомним, знойная жена Влада Ямы из "Танців з зірками" подразнила формами и засветила мужа за переодеванием

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