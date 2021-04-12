Известный украинский хореограф Влад Яма, звезда "Танців з зірками", показал, как проводит с женой время

Как пишет Politeka.net, звездная пара уже более 10 лет вместе, хотя решили узаконить отношения только в 2015 году. Влад и Лиля не стесняются своих чувств и часто делятся кадрами семейной жизни.

В этот раз пара решила показать, как проводит вместе время дома. Влад был в плаще и шортах, а Лилия в топе и юбке. Они начали танцевать, наслаждаясь движениями друг друга и позируя перед камерой. Ролик получился очень милым и даже немного забавным.

"Как мы проводит время дома", - написал Влад под фотографией.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Ништяк", "Молодцы", "Первая", "2 минуты назад".

Мы писали, что жена знаменитого украинского хореографа Влада Ямы поделилась жаркими кадрами, на которых они с мужем смогли продемонстрировать свою впечатляющую форму.

Судя по кадрам, пара готовится к каким-то съемкам. Они стоят в красиво украшенной комнате, при этом Лилия дерзко позирует перед камерой. На ней модный черный пиджак с крупными пуговицами и босоножки на высоком каблуке. При этом, красотка не стала надевать юбку или брюки, демонстрируя свои подтянутые ножки.

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