Известный украинский хореограф Влад Яма, звезда "Танців з зірками", показал, как проводит с женой время
Как пишет Politeka.net, звездная пара уже более 10 лет вместе, хотя решили узаконить отношения только в 2015 году. Влад и Лиля не стесняются своих чувств и часто делятся кадрами семейной жизни.
В этот раз пара решила показать, как проводит вместе время дома. Влад был в плаще и шортах, а Лилия в топе и юбке. Они начали танцевать, наслаждаясь движениями друг друга и позируя перед камерой. Ролик получился очень милым и даже немного забавным.
"Как мы проводит время дома", - написал Влад под фотографией.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Тину Кароль засняли в неожиданном наряде на кухне, певица разошлась: "Оценила гречку и..."
Ей было всего 25: жизнь молодой актрисы трагически оборвалась из-за пьяного сына экс-депутата
Имя супруги Олега Винника, которую он скрывает от публики, раскрыли в Сети: "Женат и уже давно"
"Реанимации перегружены": главврач рассказал о ковидном коллапсе, медики работают сутками
Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:
"Ништяк", "Молодцы", "Первая", "2 минуты назад".
Мы писали, что жена знаменитого украинского хореографа Влада Ямы поделилась жаркими кадрами, на которых они с мужем смогли продемонстрировать свою впечатляющую форму.
Судя по кадрам, пара готовится к каким-то съемкам. Они стоят в красиво украшенной комнате, при этом Лилия дерзко позирует перед камерой. На ней модный черный пиджак с крупными пуговицами и босоножки на высоком каблуке. При этом, красотка не стала надевать юбку или брюки, демонстрируя свои подтянутые ножки.
Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" с лифчиком наружу заставила завидовать мужу
Также Politeka сообщала, что жена-красотка Влада Ямы покорила утренним преображением, из скромницы в роковую диву
А еще Politeka писала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" огорошила поступком на камеру, сын аж в истерике