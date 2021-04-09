Известный украинский хореограф Влад Яма, судья шоу "Танці з зірками", показал, как повеселился с женой и сыном

Влад Яма и его супруга, Лилиана, вместе уже 13 лет, передает Politeka.net. Супруги воспитывают сына, Леона.

Семья часто проводит время вместе и публикует кадры своего отдыха. В этот раз артист разместил видео, которое поднимает настроение (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Лилиана пыталась натянуть джинсы на шорты.

"Делаем ставки: получится или нет?... Вы не знаете эту спортсменку, она способна на невероятные поступки... Сожмите ваши орешки", - прокомментировал Яма действия супруги.

В это время все семейство смеялось, особенно Лилиана насмешила сына.

"Моя Жена - прирожденная спортсменка. И пускай серьезно она занималась только танцами и стрельбой, и лишь в школьные годы. Но с каждым проведенным вместе годом я все больше убеждаюсь, что Лилиана могла бы достичь невероятных успехов в большом спорте.

Даже во время безобидных, казалось бы, состязаний в теннис, бадминтон или карты она вгрызается в победу так, что становится страшно. А что Лилиана вытворяет за рулем!..



Вот и на этом видео... Захотел человек - и идет к своей цели! Со стороны кажется, что шансов мало, но характер сильнее! У нас истерика...😂



Обожаю Тебя, моя @liliya_yama 😍



А вы бы решились на джинсовые шорты надеть ещё и джинсы???...", - написал Яма.

За 40 минут публикация собрала более 10 тысяч просмотров.

Напомним, Судья "Танців з зірками" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа: "Боязно, стремно…".

Как сообщала Politeka, Распаренный Влад Яма из "Танців з зірками" в халате показал ночные забавы с сыном: "Ух, хорошо...".