Известный украинский хореограф Влад Яма, судья шоу "Танці з зірками", показал, как повеселился с женой и сыном
Влад Яма и его супруга, Лилиана, вместе уже 13 лет, передает Politeka.net. Супруги воспитывают сына, Леона.
Семья часто проводит время вместе и публикует кадры своего отдыха. В этот раз артист разместил видео, которое поднимает настроение (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах Лилиана пыталась натянуть джинсы на шорты.
"Делаем ставки: получится или нет?... Вы не знаете эту спортсменку, она способна на невероятные поступки... Сожмите ваши орешки", - прокомментировал Яма действия супруги.
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В это время все семейство смеялось, особенно Лилиана насмешила сына.
"Моя Жена - прирожденная спортсменка. И пускай серьезно она занималась только танцами и стрельбой, и лишь в школьные годы. Но с каждым проведенным вместе годом я все больше убеждаюсь, что Лилиана могла бы достичь невероятных успехов в большом спорте.
Даже во время безобидных, казалось бы, состязаний в теннис, бадминтон или карты она вгрызается в победу так, что становится страшно. А что Лилиана вытворяет за рулем!..
Вот и на этом видео... Захотел человек - и идет к своей цели! Со стороны кажется, что шансов мало, но характер сильнее! У нас истерика...😂
Обожаю Тебя, моя @liliya_yama 😍
А вы бы решились на джинсовые шорты надеть ещё и джинсы???...", - написал Яма.
За 40 минут публикация собрала более 10 тысяч просмотров.
Напомним, Судья "Танців з зірками" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа: "Боязно, стремно…".
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