Известный хореограф, судья проекта "Танці з зірками" показал брутальное фото с огромным гаечным ключом в яме под машиной

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Влад Яма разместил фото из автомобильной "ямы", с ключом в руках подкручивая гайки автомобилю. На фото Влад в майке и рабочих перчатках, с кепкой, одетой козырьком назад.

На мускулистый руках и предплечье танцора видны следы мазута, вся поза Влада и его выражение лица говорит об усилии, с которым он справляется с гайками под автомобилем.

В посте Яма поведал своим поклонникам о том, как в 11 классе он учился вождению на УПК на автомобиле ГАЗ-52, выпущенном в 1964 году. Влад рассказал, что для того, чтобы в зимнее время поездитиь на авто, нужно было прийти раньше и залить теплой воды в систему охлаждения, и только потом пытаться заводить машину.

"Последний ученик естественно сливал после себя водицу. И удовольствия этот процесс совсем не убавлял. Ведь можно было ехать за рулём огромной махины по запорожской Набережной и наслаждаться двойным выжимом сцепления... Романтика... Ну и не забыть бы о прогазовое при понижении передачи. Хотя справедливости ради отмечу, что даже тогда, в Запорожье уже ходили слухи о существовании «коробки-автомат».", - написал звезда "Танців з зірками".

Чтобы пост не казался слишком скучным, Влад поинтересовался у фанатов, видят ли они сейчас "Яму в яме": "Ну а если вы сейчас видите, что на фото "ЯМА В ЯМЕ", то лайкните!", - написал Влад.

Фанаты живо стали вспоминать свои забавные истории связанные с вождением, а также отметили, что на фото артист очень красив:

"Двойной выжим и перегасовка👏 до боли знакомо 😂", "❤️но Яма абсолютно не в яме))", "Я тоже заканчивала автошколу при средней школе! Это одни из ярких впечатлений!", "Ну это можно выдержать такие фото?!!! 😍😍😍😮😮😮😮🔥🔥🔥👏👏👏👏👏", "За Ямой будет яма", - откликнулись поклонники.

Напомним, что Влад Яма экстренно обратился к украинцам из-за состояния легендарного Чапкиса: "Давайте все вместе..."

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