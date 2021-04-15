Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав себе з довгим волоссям

Як пише Politeka.net, Влад Яма вже багато років тішить українців своїми танцями та творчістю. Красунчик не тільки миготить в телевізорі, а й активно веде соціальні мережі, де публікує цікавий, а іноді і смішний контент.

Цього разу Влад Яма опублікував кадри в Instagram, де сидів у майці біля стіни. На голові у красеня був перуку, волосся якого були дуже довгими. У якийсь момент шевелюра впала і Влад залишився без волосся.

"Я спробувала, не виходить", - сказав у відео Влад.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Хах, ну буває. Я коли народила, волосся почало добре рости. Не знаю, як це вам допоможе ця інфа, але будь ласка", "незвичайний образ патлатий", "спасибі за настрій, ржу", "деяким танцюристам заважають .... Але Владу-волосся", "Влад, не впізнала вас", "це можна дивитися нескінченно", "Обмсміялася", "красуня", "Курт Кобейн", "Ісусик".

Ми писали, що знаменитий український танцюрист і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма здивував дружину і сина появою в сукні і на підборах.

Так, танцюрист з'явився в чорній сукні з білим коміром і ліфом, чорних колготах і рожевих туфлях на підборах. На його голові красувався білий тюрбан, а завершували образ сережки з білим пір'ям. Не забув Яма і про яскравий макіяж з білою підведенням і малиновою помадою.

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