Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал себя с длинными волосами

Как пишет Politeka.net, Влад Яма уже много лет радует украинцев своими танцами и творчеством. Красавчик не только мелькает в телевизоре, но и активно ведет социальные сети, где публикует интересный, а иногда и смешной контент.

В этот раз Влад Яма опубликовал кадры в Инстаграм, где сидел в майке у стены. На голове у красавчика был парик, волосы которого были очень длинными. В какой-то момент шевелюра упала и Влад остался без волос.

"Я попробовала, не получается", - сказал в видео Влад.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Хах, ну бывает. Я когда родила, волосы начали хорошо расти. Не знаю, как это вам поможет эта инфа, но пожалуйста", "Необычный образ патлатый", "Спасибо за настроение, ржу", "Некоторым танцорам мешают .... Но Владу - волосы", "Влад, не узнала вас", "Это можно смотреть бесконечно", "Оборжалась", "Красотка", "Курт Кобейн", "Иисусик".

Мы писали, что знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма удивил жену и сына появлением в платье и на каблуках.

Так, танцор появился в черном платье с белым воротом и лифом, черных колготах и розовых туфлях на каблуке. На его голове красовался белый тюрбан, а завершали образ серьги с белыми перьями. Не забыл Яма и о ярком макияже с белой подводкой и малиновой помадой.

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