Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал себя в бассейне

Как пишет Politeka.net, завидный красавчик не первый год радует своим творчеством на телевидении. Хореограф активно следит за своим телом и развивает социальные сети, где не стесняется показаться топлес.

В этот раз Влад опубликовал в сторис Инстаграм ссылку на ТикТок, где показался в одних трусах, плавая в бассейне. Яма танцевал ногами, находясь в воде, под песню Cha Cha Cha.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мышцы работают даже на отдыхе", "Ноженьки танцуют", "Влад, отдохни хотя-бы на отдыхе", "Клон Ленина", "Ямыч, осторожно, не расслабляйся, местный уже заходит с тыла", "Блин, ну какой пример для украинцев, карантин ведь", "Невозможно пройти мимо без лайка", "Влад, рада видеть вас. Вы очень похожи с моим сыном. Да вы его тоже знаете, фотографировались вместе".

Мы писали, что знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал крупным планом свой вызывающий макияж.

Как известно, недавно Яма принял участие в шоу «Липсинк баттл», для которого ему пришлось примерить образ Джамалы. Выступление танцора в платье и на каблуках вызвало настоящий фурор, а сам Яма явно остался доволен своим перевоплощением и уже успел несколько раз поделиться своими фото и видео в образе.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" на глазах у изумленного сына и жены примерил платье и каблуки

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма в колготках и платье шокировал 5-летнего сына, в сети взбунтовались

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