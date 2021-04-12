Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма удивил жену и сына появлением в платье и на каблуках

Как сообщает Politeka.net, хореограф поделился забавными снимками на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Яма принял участие в шоу «Липсинк баттл», где ему нужно было выступить на сцене в образе известной украинской певицы Джамалы. Для этого номера внешность Ямы кардинально преобразилась.

Так, танцор появился в черном платье с белым воротом и лифом, черных колготах и розовых туфлях на каблуке. На его голове красовался белый тюрбан, а завершали образ серьги с белыми перьями. Не забыл Яма и о ярком макияже с белой подводкой и малиновой помадой.

На фото артист в таком виде позирует рядом со своей женой Лилией и сыном Леоном. При этом, жена Ямы изображает на своем лице шок, а вот его сын просто застыл с каменным выражением лица.

«Такая у папки работа…Любимая, спасибо за поддержку и понимание! А сынок уже все забыл…надеюсь», - написал танцор.

«Моя нова подружка», - ответила на это его жена.

Его поклонники тут же отреагировали на пост.

«Ну нифига себе. Лилек у тебя появилась серьёзная конкурентка огонь», «А взгляд какой», «Перевоплощение супер!!», «О, бородатая женщина 2.0», «Ужас», - пишут люди.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" впечатлил домашним видео с женой, чем занимается парочка: "Ништяк".

Как сообщала Politeka, Влад Яма в колготках и платье шокировал 5-летнего сына, в сети взбунтовались: «Надоели мужчины в…».

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