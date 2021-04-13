Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал крупным планом свой вызывающий макияж

Популярный артист поделился новыми необычными фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Как известно, недавно Яма принял участие в шоу «Липсинк баттл», для которого ему пришлось примерить образ Джамалы. Выступление танцора в платье и на каблуках вызвало настоящий фурор, а сам Яма явно остался доволен своим перевоплощением и уже успел несколько раз поделиться своими фото и видео в образе.

На этот раз танцор пообещал, что выставляет фото в этом наряде в последний раз. На снимках крупным планом запечатлен макияж, с которым выступал Яма. Так, его губы накрасили малиновой помадой, а на глазах хореографа красовались белые стрелки и накладные ресницы. Вместе с бородой Ямы такой макияж выглядел очень эффектно.

Образ танцора дополнили сережки в виде белых перьев и белый тюрбан на голове.

«Всё, последняя (ну ладно, три), больше не буду!», - написал артист.

Поклонники Ямы бурно отреагировали на его пост.

«Конфетка», «Божественная красавица!», «Кончита Вурст», «Красавэлла!», «Ужас ужасный», «Почти Монро», «У мужчин всегда такие роскошные ресницы, нам остается только завидовать)) Отлично, что Вы будете в новом шоу ведущим, поздравляю», «Атас», «Джамала ещё никогда не выглядела так мужественно, как на этих фото», - пишут люди.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" на глазах у изумленного сына и жены примерил платье и каблуки.

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