Український хореограф, суддя "Танців з зірками" Влад Яма, раптово звернувся до українців

Як пише Politeka.net, своє звернення танцюрист опублікував на сторінці в Instagram і показав фото зі своїм колегою Григорієм Чапкісом.

"Давайте всі разом подумки побажаємо Григорію Миколайовичу здоров'я", - написав Влад Яма.

Ймовірно, легендарний 91-річний хореограф ще не відновився після реанімації.

Як відомо, кінець 2020 року і початок 2021 принесли справжні випробування знаменитому хореографу. У грудні Григорій Чапкіс потрапив до лікарні з пневмонією, але тест на коронавірус показав негативний результат.

Коли Чапкіс вже практично поборов захворювання, в раптово знадобилася нова госпіталізація в січні. А в лютому він і зовсім опинився в реанімації.

У березні хореограф опинився вдома, проте хвороба сильно вдарила по його стану.

Син Чапкіса Грег показав кадри з батьком. Видно було, що хореографу, який ще кілька місяців тому на "Танцях з зірками" міг дати фору і молодим танцюристам, зараз важко навіть говорити і пересуватися. Під час прогулянки син підтримував його під руку.

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