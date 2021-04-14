Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав себе в басейні

Як пише Politeka.net, завидний красень не перший рік радує своєю творчістю на телебаченні. Хореограф активно стежить за своїм тілом і розвиває соціальні мережі, де не соромиться здатися топлес.

Цього разу Влад опублікував в сторіс Instagram посилання на Тікток, де здався в одних трусах, плаваючи в басейні. Яма танцював ногами, перебуваючи у воді, під пісню Cha Cha Cha.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"М'язи працюють навіть на відпочинку"," ніженьки танцюють"," Влад, відпочинь хоча-б на відпочинку"," Клон Леніна"," Ямич, обережно, не розслабляйся, місцевий вже заходить з тилу"," блін, ну який приклад для українців, карантин адже"," неможливо пройти повз без лайка", " Влад, рада бачити вас. Ви дуже схожі з моїм сином. Та Ви його теж знаєте, фотографувалися разом".

Ми писали, що знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма показав крупним планом свій зухвалий макіяж.

Як відомо, нещодавно Яма взяв участь у шоу "Ліпсінк баттл", для якого йому довелося приміряти образ Джамали. Виступ танцюриста в сукні і на підборах викликав справжній фурор, а сам Яма явно залишився задоволений своїм перевтіленням і вже встиг кілька разів поділитися своїми фото і відео в образі.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" на очах у здивованого сина і дружини приміряв сукню і підбори

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