Известный хореограф, судья танцевального шоу "Танці з зірками" Влада Ямы снова удивил преображением

После самого первого сезона проекта "Танці з зірками", вышедшего в 2006 году, Влад Яма заработал огромную популярность, пишет Politeka.net. Сейчас артист не только успешный хореограф, но и самый настоящий шоумен. Нередко Влад Яма становится гостем и судьей различных шоу.

В частности, в некоторых проектах хореограф просто удивляет своим преображением. В этот раз Влад опубликовал в своем Инстаграм фото, сделанное во время его выступления на шоу "Лига смеха".

В кадре танцор предстал в длинном плаще нараспашку, он показал свой торс и улыбнулся. Примечательно, что артиста можно было не узнать, ведь он предстал без своей обычной лысины - на его голове был парик из черных кудрявых волос - прическа будто из 80-х.

"Диско", - написал артист.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, так как в сторис отсутствует эта возможность.

Отметим, недавно артист также поразил преображением, ведь он появился на сцене шоу "Липсинк батл" в образе украинской певицы Джамалы.

Зрители оценили умение пародировать артистку и написали много приятного в его сторону.

"Разорвал. Это было - Бомбезно 🔥🔥🔥 Браво 👏👏👏 Тащи Разява 🔝🔝🔝", "Ого, неожиданно, круто 😁👏👏", "Это великолепно👏👏👏 Огонь🔥🔥🔥", "Супер,просто лучший, очень понравилось,красавчик!!!!!!!🔥", - написали пользователи сети тогда.

Напомним, Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась: "Ваша копия".

Как сообщала Politeka, фото молодого Влада Ямы с семейством вызвало фурор в сети: "Был жених еще тот".