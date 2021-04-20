Известный хореограф, судья "Танців з зірками" рассказал украинцам, как необходимо на некоторые вещи смотреть сквозь пальцы

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Влад Яма написал, что существуют вещи, которые не следует принимать близко к сердцу. Для иллюстрации к посту Влад разместил фотографию на которой позирует с растопыренными пальцами, наочно демонстрируя, как нужно относиться к некоторым вещам:

"Есть вещи, на которые лучше смотреть сквозь пальцы🖐🏻", — написал знаменитый хореограф.

Для фото Влад надел костюм брюки и жилет синего цвета в рубчик и на несколько тонов светлее рубашку. На руках у любимца публики плетенные кожаные браслеты. Костюм отлично подчеркивает красивую фигуру мужчины.

Поклонники, увидев фото, тут же принялись описывать свои эмоции от увиденного. Как известно, Влад Яма женат на красавице-жене Лилии, однако это не мешает ему иметь армаду поклонниц, которые обожают наблюдать за мужчиной. Многие прямо в комментариях восхищаются своим кумиром, однако в этот раз фанаты были немного сдержаны:

"Вау прям как огонь светит у вас глаза😁😁😁", "Классный костюм😮", "👏👏👏👏👏👏", - написали поклонники.

Напомним, что "Україна має талант" возвращается, что известно на данный момент и когда премьера: "Этого не может быть...".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" стал почти неузнаваемым, прикрыв лысину париком: будто из 80-х.

Также Politeka писала, что Яма из "Танців з зірками" в образе привлекательного автомеханика поделился мыслями о будущем: "Влад, вам идет".