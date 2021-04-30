Жена знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы рассказала о своем семейном счастье
Лилия Яма часто показывает подписчикам трогательные кадры со своим любимым мужем и маленьким сыном Леоном. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм она решила рассказать о том, как достичь счастья в семье.
«Прочная семья - это ежедневная упорная работа. ️Согласны?) Залог семейного счастья в доброте, искренности и отзывчивости. Даже когда сложно - улыбаться, учиться и идти дальше…Конечно же, всегда бывает «ложка дегтя в бочке с медом», - написала Лилия.
Она признала, что ради счастливых отношения приходится терпеливо работать.
«Я тоже человек, и у меня бывает плохое настроение, когда все раздражает. Но я всегда стараюсь «не залипать» в этом состоянии. Я просто анализирую свои эмоции, принимаю их, проживаю. Отвлекаю себя любимым делом (танцы, чтение книги, макияж, приготовление чего-то вкусного). После этого я снова мягкая и любящая жена и мама», - поделилась своим опытом жена танцора.
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Она также опубликовала их семейное черно-белое фото, на котором все трое Ям обнимают друг друга и счастливо улыбаются.
«Золотая моя девочка!», - прокомментировал ее слова муж.
Подписчики Лилии тут же принялись комментировать ее пост.
«Замечательная семья!», «Приятно читать и любо смотреть», «Какие милые обожаю вас», «Какая вы Прекрасная семья счастья вам любви здоровья и всего самого наилучшего», - пишут люди.
Напомним, Влад Яма, не сдержав гордости, показал, чем его балует красотка-жена: "Как же мне повезло".
Как сообщала Politeka, Яма из "Танців з зірками" растрогал украинок кадром с красоткой-женой, о таком мечтает каждая.
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" снял на видео, как развлекается с женой наедине: "Раздали в Межигорье".