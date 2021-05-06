Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма вместе с женой Лилианой продолжают облагораживать свое имение

Как известно, 38-летний танцор и его любимая давно мечтали обзавестить "уютным гнездышком" вдали от города. Пара построила собственный дом в стиле лофт. К дизайну Влад и Лилиана добавили несколько оригинальных идей: светильники-терки, доску для записей на кухне, большой стол из натурального дерева и роскошный камин.

"Мы мечтали о нем всем серцем.🥰 Невероятное наслаждение было продумывать отдельные детали и фишечки нашего дома. Немного декора я даже красила собственноручно. Какой же это кайф, словами не передать.🥰 Последние месяцы строительства мы почти жили здесь, так хотелось поскорее закончить ремонт.🙈 Здесь наша душа в каждой детали.🥰🙈", - так описывала свой особняк жена Влада.

На новых кадрах, которыми поделился Яма в "сториз" у себя в Инстаграм, хореограф похвастался необычным увлечением жены, передает Politeka.net. По его словам, она очень любит тропические растения и, видимо, решила превратить дом в экзотический сад.

"Захотела наша мама одно небольшое тропическое растение... Посмотрите, что мы привезли вчера!", - сообщил он, продемонстрировав их "зеленый" уголок.

"Просто так заехали в гости к друзьям - и вдруг у нас тут уже оливковое дерево, розмарин, банан, папоротник, монстера и помидорки "черри", - перечислил Яма новых "обитателей" особняка.

"Захотелось озеленить дом. Теперь у нас джунгли", - в свою очередь, прокомментировала Лилиана.

Ранее мы рассказывали, Лилиана всколыхнула публику неожиданным признанием. Девушка поделилась своими мыслями, что для нее означает крепкая семья.

"Прочная семья - это ежедневная упорная работа. ️Согласны?) Залог семейного счастья в доброте, искренности и отзывчивости. Даже когда сложно - улыбаться, учиться и идти дальше… Конечно же, всегда бывает "ложка дегтя в бочке с медом". Я тоже человек, и у меня бывает плохое настроение, когда все раздражает. Но я всегда стараюсь «не залипать» в этом состоянии", - призналась она.

Напомним, Влад Яма, не сдержав гордости, показал, чем его балует красотка-жена: "Как же мне повезло".

Как сообщала Politeka, Яма из "Танців з зірками" растрогал украинок кадром с красоткой-женой, о таком мечтает каждая.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" снял на видео, как развлекается с женой наедине: "Раздали в Межигорье".