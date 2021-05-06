Жена Влада Ямы из «Танців з зірками» Лилия поделилась с поклонниками радостной новостью

Как передает Politeka.net, благодаря звездному мужу Лилия тоже стала узнаваемой в сети. Она часто появляется в Инстаграм мужа, а на своей страничке имеет уже больше 40 тысяч подписчиков.

У себя в сети Лилия опубликовала фото, сделанное на съемках кулинарного шоу «Мастер шеф». Она позировала в красном халате и выглядела очень счастливой. Оказалось, что женщина стала участницей популярного шоу.

«Давно мечтала попасть на площадку @masterchefstb. Ведь готовить - моя страсть и отдушина. Премьера уже летом. Кто из вас также любит «МастерШеф»?», - подписала фото Лилия.

Фото брюнетки впечатлило ее звездного мужа.

«Ну это же огонь», - написал он под постом.

Поклонники не оставили Лилию без комплиментов, написав ей массу приятных отзывов.

«Круто, посмотрю обязательно. Видела твои сторис - ты очень аппетитно готовишь», «Красивая», «Повезло Владу», «Какая же вы крутая», «Ну, ничего себе! Поздравляю вас», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма заговорил о своем возрасте. Он заявил, что очень любит его и не может себе это объяснить.

Напомним, что жена Ямы из "Танців з зірками" раскрыла секрет их семейного счастья: "Я тоже человек и бывает...".

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой превратили свой особняк в экзотический сад, появились фото: "Теперь у нас джунгли".

Кроме того Politeka писала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" поделилась в сети своим любимым фото с мужем: "Н - Нежность".