"Завжди буває" ложка дьогтю в бочці з медом"

Дружина знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями розповіла про своє сімейне щастя

Лілія Яма часто показує передплатникам зворушливі кадри зі своїм коханим чоловіком і маленьким сином Леоном. Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram вона вирішила розповісти про те, як досягти щастя в родині.

"Міцна сім'я - це щоденна наполеглива робота. ️ Згодні?) Запорука сімейного щастя в доброті, щирості і чуйності. Навіть коли складно - посміхатися, вчитися і йти далі...звичайно ж, завжди буває "ложка дьогтю в бочці з медом", - написала Лілія.

Вона визнала, що заради щасливих відносин доводиться терпляче працювати.

"Я теж людина, і у мене буває поганий настрій, коли все дратує. Але я завжди намагаюся "не залипати" в цьому стані. Я просто аналізую свої емоції, приймаю їх, проживаю. Відволікаю себе улюбленою справою (танці, читання книги, макіяж, приготування чогось смачного). Після цього я знову м'яка і любляча дружина і мама", - поділилася своїм досвідом дружина танцюриста.

Вона також опублікувала їх сімейне чорно-біле фото, на якому всі троє Ям обіймають один одного і щасливо посміхаються.

"Золота моя дівчинка!",- прокоментував її слова чоловік.

Підписники Лілії тут же почали коментувати її пост.

"Чудова сім'я!", "Приємно читати і любо дивитися", "які милі обожнюю вас", "яка ви прекрасна сім'я щастя вам любові здоров'я і всього самого найкращого", - пишуть люди.

Нагадаємо, Влад Яма, не стримавши гордості, показав, чим його балує красуня-дружина: "Як же мені пощастило".

Як повідомляла Politeka, Яма з "Танців з зірками" зворушив українок кадром з красунею-дружиною, про таке мріє кожна.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" зняв на відео, як розважається з дружиною наодинці: "Роздали в Межигір'ї".