Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма разом із дружиною Ліліаною продовжують облагороджувати свій маєток
Як відомо, 38-річний танцюрист і його кохана давно мріяли обзавестися "затишним гніздечком" далеко від міста. Пара побудувала власний будинок в стилі лофт. До дизайну Влад і Ліліана додали кілька оригінальних ідей: світильники-терки, дошку для записів на кухні, великий стіл з натурального дерева і розкішний камін.
"Ми мріяли про нього всім серцем.🥰 Неймовірна насолода була продумувати окремі деталі та фішечки нашого будинку. Трохи декору я навіть фарбувала власноруч. Який же це кайф, словами не передати.🥰 Останні місяці будівництва ми майже жили тут, так хотілося скоріше закінчити ремонт.🙈 Тут наша душа в кожній деталі.🥰 🙈", - так описувала свій особняк дружина Влада.
На нових кадрах, якими поділився Яма в "сторіз" у себе в Instagram, хореограф похвалився незвичайним захопленням дружини, передає Politeka.net. За його словами, вона дуже любить тропічні рослини і, мабуть, вирішила перетворити будинок в екзотичний сад.
"Захотіла наша мама одну невеличку тропічну рослину... Подивіться, що ми привезли вчора!", - повідомив він, продемонструвавши їх "зелений" куточок.
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"Просто так заїхали в гості до друзів - і раптом у нас тут вже оливкове дерево, розмарин, банан, папороть, монстера і помідори "черрі", - перерахував Яма нових "мешканців" особняка.
"Захотілося озеленити будинок. Тепер у нас джунглі", - в свою чергу, прокоментувала Ліліана.
Раніше ми розповідали, Ліліана сколихнула публіку несподіваним зізнанням. Дівчина поділилася своїми думками, що для неї значить міцна родина.
"Міцна сім'я - це щоденна наполеглива робота. ️ Згодні?) Запорука сімейного щастя в доброті, щирості і чуйності. Навіть коли складно - посміхатися, вчитися і йти далі... звичайно ж, завжди буває "ложка дьогтю в бочці з медом". Я теж людина, і у мене буває поганий настрій, коли все дратує. Але я завжди намагаюся "не залипати" в цьому стані", - зізналася вона.
Нагадаємо, Влад Яма, не стримавши гордості, показав, чим його балує красуня-дружина:"як же мені пощастило".
Як повідомляла Politeka, Яма з "Танців з зірками" зворушив українок кадром з красунею-дружиною, про таке мріє кожна.
Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" зняв на відео, як розважається з дружиною наодинці: "роздали в Межигір'ї".