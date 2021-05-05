Подружжя Влада Ями з "Танців з зірками" Ліліана зворушила українців ніжним фото з коханим чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського хореографа і судді "Танців з зірками" Влада Ями Ліліана опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram трепетне фото з коханим чоловіком. На чорно-білому кадрі парочка відображена, мабуть, десь на даху, а за ними видно міський пейзаж.

На новому знімку Влад і Ліліана дуже ошатні: він в чорному класичному костюмі з білою сорочкою, а вона – в розкішному темному костюмі з відкритими плечима. Волосся дівчини покриті оригінальною капелюшком, на обличчі яскравий макіяж, а завершують образ масивні сережки. Яма ніжно цілує кохану в плече, а вона трохи схилила голову до нього.

У підписі до фотографії Ліліана написала: "Н – ніжність... Одне з моїх улюблених фото. Творіння @ christina.maslova. А як вам?". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото парочки, засинаючи їх захопленими коментарями. "Ви просто чудові, неймовірні", "Які ж Ви", "Яка ви красива пара. Щастя вам, любові, здоров'я, і всього самого найкращого", "Милота", "Вам дуже пасує ніжність", "Які ви красиві", - пишуть українці в коментарях до фото закоханої пари.

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