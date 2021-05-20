Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая готовится стать мамой в третий раз, появилась на публике в оригинальном наряде

Хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма предстанет перед украинцами в новом амплуа, он вместе с пятью другими звездами отечественного шоубиза будет вести новое шоу. На презентации проекта «Твій день» с Владом пообщалась известная телеведущая Катя Осадчая, передает Politeka.net.

Телеведущая блистала в объемном оранжевом длинном платье, которое скрывало ее животик. Образтелеведущей дополнили золотистые аксессуары и светлые босоножки на высокой шпильке.

«Влад, волнуешься ли ты больше парней перед выходом в прямой эфир, все таки это не «Танці з зірками», - обратилась Осадчая к Яме.

«При всей моей любви к танцам, в моей жизни когда-то все же случится проект, в котором я не буду танцевать. И я не уверен, что это он», - рассказывал Яма журналистам.

«Твій день» выйдет на экраны уже совсем скоро, его ведущими будут Ирина Ванникова, Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская, Владимир Рабчун. Каждый четверг к ним будет присоединяться ведущая Елена Кравец.

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