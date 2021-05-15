Популярный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками" поделился трогательной историей о самом большом достижении в жизни

Влад Яма часто делится с поклонниками подробностями личной и творческой жизни в социальной сети Instagram. Как пишет Politeka.net, недавно знаменитость порадовал поклонников трогательным фото красавицы-жены Лилии и их 5-летнего сына Леона, трепетно поздравив любимых с Днем семьи 15 мая. Так, артист с особой теплотой сказал о своем самом большом достижении в жизни. И для Влада - это семья.

"Найбільше досягнення мого життя - Сім‘я ❤️❤️❤️ Кохаю вас!!!", - написал Влад Яма.

Фанаты залайкали публикацию Влада и написали лестные комментарии: "❤️❤️❤️очень красиво, гармонично, тепло, и просто магическая фоточка 😍😍😍 ", "Класс 🤩", "Молодцы.Семья это жизнь", "Идиллия😍", "Красивое фото 🔥и семья! 🤗".

Ранее сообщалось, что Влад Яма вместе с супругой Лилией стали участниками шоу «Мастер Шеф».

Снимком со съемочной площадки Влад Яма поделился на своей странице в Инстаграм. Раньше хореограф думал, что не умеет готовить. Но оказалось все наоборот.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" удивил кадрами нелегкого труда, "сменив" профессию: "Я не планировал..."

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