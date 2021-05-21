Популярный украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал стильный образ перед появлением на новой работе

Не так давно знаменитый хореограф объявил о том, что решил попробовать себя в новой профессии: он стал ведущим программы на телеканале «1+1». Официальный дебют Ямы в качестве ведущего состоится уже на следующей неделе, о чем он напомнил в новом посте на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«В понедельник в 11.15 стану телеведущим. «Твой День», знаете на каком канале», - коротко написал Яма.

Он также поделился своим фото, судя по всему, сделанным на съемках. На нем новоявленный ведущий позирует в стильном костюме цвета слоновой кости и желтой футболке. Яма улыбается, но выглядит явно не таким уверенным, как на паркете.

В комментариях к посту поклонники поддержали хореографа.

«Будем смотреть», «Ты самый лучший», «Поздравляю вас Влад», «Поздравляю Вас Владислав Николаевич! Много Вам счастья, здоровья, добра, пусть Бог посылает Вам ежедневно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Влад Яма и его жена Лилия показали снимок, на котором позировали вместе на крыше многоэтажки. Для фото муж и жена выбрали похожие образы: на них былие длинные пальто, которые смотрелись очень стильно.

Напомним, Влад Яма с женой пошли по стопам Джоли и Питта, впечатлив новыми образами: "Мистер и миссис огонь".

Как сообщала Politeka, Влад Яма посмеялся над "рыдающей" Саниной из The Hardkiss: "Плачет, потому что...".

Также Politeka писала, что Влад Яма показал их с женой Лилией величайшее достижение и растрогал фанатов: "Молодцы!".