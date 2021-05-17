Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал свою харизму на тематическом фото с женой Лилией
Как пишет Politeka.net, супруга танцора поделилась новым атмосферным фото на своей странице в Инстаграм.
На снимке супруги позировали вместе на крыше многоэтажки. Для фото муж и жена выбрали похожие образы: на них былие длинные пальто, которые смотрелись очень стильно.
Влад и его жена замерли в уверенных позах, поправляя манжеты своих пальто. Выглядели они при этом очень харизматично, а сам Лилия даже сравнила их с героями Анджелины Джоли и Брэда Питта.
«Мистер и миссис Смит…Выходят на охоту», - подписала фото жена танцора.
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Ее подписчики тут же принялись комментировать этот пост.
«Классные…молодцы», «Мистер И Миссис огонь», «Крутые», «Очень красивые!», «Шикарная красота», - пишут люди в комментариях к снимку.
Ранее мы писали, что недавно Яма порадовал поклонников трогательным фото красавицы-жены Лилии и их 5-летнего сына Леона, трепетно поздравив любимых с Днем семьи 15 мая. Так, артист с особой теплотой сказал о своем самом большом достижении в жизни. И для Влада - это семья.
Напомним, подросший сын Влада Ямы в окружении девочек-красоток "заработал" гонорар: "Милота 80-го уровня".
Как сообщала Politeka, Влад Яма посмеялся над "рыдающей" Саниной из The Hardkiss: "Плачет, потому что...".
Также Politeka писала, что Влад Яма показал их с женой Лилией величайшее достижение и растрогал фанатов: "Молодцы!".