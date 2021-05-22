Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал себя в интересном образе

Как пишет Politeka.net, Влад Яма уже давно радует украинцев своим творчеством. Красавчик обожает танцевать и участвовать в различных шоу. Также хореограф ведет социальные сети, но на днях заявил о том, что временно сделает детокс сториса Инстаграм.

Но, видимо, уже время прошло и Влад вернулся в сторис Инстаграм, где опубликовал новую фотографию. На нем была жилетка, штаны и белая футболка, а на руке можно увидеть браслеты. Яма пристально смотрел в объектив камеры, завораживая взглядом.

"Чемпионат по взглядам. Финал", - написал танцор под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не оставляют: "Ты самый лучший, продолжай в том же духе".

Сообщалось, что популярный украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал стильный образ перед появлением на новой работе.

Не так давно знаменитый хореограф объявил о том, что решил попробовать себя в новой профессии: он стал ведущим программы на телеканале «1+1». Официальный дебют Ямы в качестве ведущего состоится уже на следующей неделе.

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