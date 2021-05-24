Артист побывал в гостях на одной из программ

Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал свою жену и сына в популярной передаче

Артист стал набирать популярность после своего участия в самом первом сезоне шоу "Танці з зірками" в 2006 году, пишет Politeka.net. Сейчас хореограф участвует и становится гостем и судьей различных передач.

В частности, артист вместе семьей, женой и Лилианой и сыном Леоном, побывал на съемках утренней передачи "Сніданок". Фото обнародовала супруга Ямы в своем Инстаграм.

Хореограф был в стильном сером костюме, а его жена - в черном платье. Подросший сын артиста также выглядел модно, как и его современные родители.

"Чудесное утро ☀️ в приятной компании. 🥰 @snidanok Леон удивил своей смелостью в прямом эфире. 🥰 ♥ ️ Затем в гримерке сказал - «Мама, я поборол свою застенчивость». 🤗💃🏻😜", - написала счастливая мама.

За 45 минут публикация собрала более 300 лайков и немного комментариев.

"Актёр классный фото прекрасное и красивое👏👏👏", "Мой пупсик любимый 🤗 Такой стильный 👍🏼❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Влад Яма и Лилиана познакомились в 2007 году, а поженились они 21 сентября 2014 года.

Влад Яма говорил о том, что первая встреча изменила его жизнь.

"Спасибо Тебе за Любовь, доверие и мудрость. Ты не перестаешь удивлять меня. Каждый день тону в Твоих глазах. Лучшая в мире Жена и Мама", - однажды написал хореограф.

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