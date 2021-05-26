Популярный украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма блеснул в стильном виде на новой работе
Не так давно знаменитый хореограф объявил о том, что решил попробовать себя в новой профессии: он стал ведущим программы на телеканале «1+1». Как он выглядит на новом рабочем месте и в новом амплуа Влад Яма показал на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Отметим, ведущими проекта «Твій день» помимо Влада Ямы стали Ирина Ванникова, Руслана Писанка, Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская, Владимир Рабчун. Каждый четверг к ним также будет присоединяться ведущая Елена Кравец.
На новом фото Влад Яма запечатлен в бело-розовой полосатой рубашке, черной жилетке и с широкой улыбкой на лице.
"Новый опыт", - которотко подписал фото хореограф.
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Отметим, среди тех, кто оценил пост оказалась и ведущая 1+1 Маричка Падалко.
«Звезда», «Огонь», - отреагировали на фото Ямы его фолловеры.
Ранее Влад Яма поделился впечатлениями перед началом новой работы
«При всей моей любви к танцам, в моей жизни когда-то все же случится проект, в котором я не буду танцевать. И я не уверен, что это он», - рассказывал Яма журналистам.
Напомним, что скандал Ямы и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".
Как сообщала Politeka, Влад Яма рассказал, как попал на телевидение после кастинга с Могилевской: «Я без раздумий…».
Также Politeka писала, что Влад Яма серьезно обидел Лесю Никитюк и Дмитрия Комарова: "Произошло, то, что...".