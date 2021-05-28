Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал свою жену после того, как был судьей на конкурсе красоты
Артист стал набирать популярность после своего участия в самом первом сезоне шоу "Танці з зірками" в 2006 году, пишет Politeka.net. Сейчас хореограф участвует и становится гостем и судьей различных передач.
В частности, артист вместе с женой Лилианой побывал на конкурсе красоты. Фото обнародовал шоумен в своем Инстаграм.
Хореограф был в стильном черном костюме, а его жена - в сером платье с аксесуарами в тон.
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"Судил конкурс красоты, чтобы в который раз понять, что моя жена лучшая", - написал Влад Яма.
За 45 минут публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.
"Было бы странно если бы была чужая жена лучше 😂😂😂", "Великолепны! ✊", "Неймовірні😍😍😍🔥🔥🔥🔥", " Чудові та милі😍😍😍👏👏👏 ", - написали пользователи сети.
Напомним, Влад Яма и Лилиана познакомились в 2007 году, а поженились они 21 сентября 2014 года.
Влад Яма говорил о том, что первая встреча изменила его жизнь.
"Спасибо Тебе за Любовь, доверие и мудрость. Ты не перестаешь удивлять меня. Каждый день тону в Твоих глазах. Лучшая в мире Жена и Мама", - однажды написал хореограф.
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